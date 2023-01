1 Im Wald bei Sirnau wurden von der Polizei viele Spuren rund um den Fundort der Leiche gesichert. Foto: SDMG/Kohls/Wölfl

Vor dem Landgericht muss sich ein Hotelier für den Tod eines Gastes verantworten. Im Prozess werden seine Kontakte ausgeleuchtet. Dabei fällt auf, dass am Telefon offenbar nie über die mutmaßliche Tat gesprochen wurde.















Die Leiche, die an Ostern in einem Waldstück zwischen Esslingen-Sirnau und Deizisau von Spaziergängern gefunden wurde, gab viele Rätsel auf. Es hatte zunächst einige Tage gedauert, bis die 40-köpfigen Sonderkommission Camino herausgefunden hatte, dass es sich bei dem Toten um einen 59-Jährigen handelt, der in einem Stuttgarter Hotel gelebt hatte. Ihm gehörte eine große Summe Bargeld. 400 000 Euro lagerte er im Safe der Unterkunft. Ins Visier geriet schließlich sein Vermieter, der mit Komplizen den 59-Jährigen getötet haben soll, um an das Geld zu kommen.