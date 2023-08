So will ein Verein aus dem Enzkreis künftig Cannabis anbauen

Sven Polukarov ist kein klassischer Kiffer. Am Nikolaustag im Dezember 2022 haben er und sieben seiner Freunde in Neuhausen (Enzkreis) den Entschluss gefasst, sich für die Legalisierung von Cannabis einzusetzen. Er konsumiert das Rauschmittel schon seit Jahren legal als Mittel gegen seine Schmerzen. Über neun Monate nach der Gründung des „Cannabis Social Club BietWeed“ ist das Projekt geradezu viral gegangen. Polukarov hat es zu einer kleinen Berühmtheit in der Szene geschafft und sein Verein kann sich kaum mehr retten vor Mitgliedsanfragen. „Wir haben schon über 5000 Anfragen bekommen“, sagt er.