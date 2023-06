Lebenshilfe: Bauen in Esslingen

1 Die künftigen Bewohner des Wohnheims führten den Spatenstich aus. Foto: Barbara Scherer

Die Hauptpersonen erledigten den Hauptpart: Künftige Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims der Lebenshilfe an der Pfaffenackerstraße in Esslingen führten den Spatenstich durch. Im September 2024 soll der Vier-Millionen-Euro-Bau bezugsfertig sein.















Kräne ragen in den Himmel. Betonmischer stehen herum. Kellergeschosse sind bereits angelegt. Wände und Stützpfeiler sind zu sehen: Seit dem Baubeginn im April hat sich viel getan an der Pfaffenackerstraße in Esslingen. Dieser Baufortschritt war für den Bauherren, die Lebenshilfe Esslingen, Anlass für ein Fest vor Ort.