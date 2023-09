Warum Männer in der Region Stuttgart länger leben

1 Schlechte Ernährung, Alkohol, Rauchen: wie alt man wird, hat mehr mit dem Lebensstil als mit dem Geschlecht zu tun. Foto: picture alliance //pa

Männer sterben früher als Frauen. Im Südwesten ist der Unterschied aber weitaus geringer als in Ostdeutschland. Die Gründe dafür überraschen.















Frauen leben in Deutschland etwa fünf Jahre länger als Männer. Doch in Süddeutschland ist der Abstand viel geringer als etwa in Ostdeutschland. Das zeigt eine Studie von Forschern aus dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). Erstmals wurden dafür auch die Todesursachen berücksichtigt. Zudem haben die Forscher verglichen, wie sich der Abstand bei der Lebenserwartung seit Mitte der 90er Jahre entwickelt hat. Auch hier gibt es deutliche regionale Unterschiede.