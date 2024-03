Leben nach dem Tod: Ostern oder Endstation?

1 Wer glaubt’s? Matthias Grünewald hat auf seinem Isenheimer Altar die Auferstehung triumphal dargestellt – als reales Wunder. Heute können viele Menschen einer so konkretistischen Auffassung des Lebens nach dem Tod nicht mehr folgen. Foto: imago

Wie hältst du es mit der Auferstehung? Sechs Menschen, die beruflich mit dem Tod zu tun haben, nehmen Stellung zur Frage aller Fragen: eine Hospizleiterin, ein Bestatter, ein Kriminalhauptkommissar, eine Intensivpflegerin, eine Schauspielerin und ein Krimiautor.











Ääääh – war da noch was, außer Schoko-Hasen und bunten Eiern? Na klar. Osterbrunch und Osterbrunnen. Allerlei allerliebstes Brauchtum. Und sonst? Manche erinnern sich noch an die olle Schote mit der Auferstehung. Nee, keine Zombies, geht um den Jesus Christus. Dass der gestorben und von den Toten auferstanden ist und uns alle in ein echt cooles Jenseits mitnimmt. Das wurde ursprünglich an Ostern gefeiert. Glaubt das noch jemand außer ein paar Pfaffen?