1 Die Stadt Wendlingen besteht aus drei, bis 1940 selbstständigen Orten: Wendlingen, Unterboihingen und Bodelshofen (im Bild). Letzteres ist der kleinste Wendlinger Stadtteil und nach wie vor ländlich-idyllisch geprägt. Foto: /Kerstin Dannath

Die Stadt Wendlingen am Neckar punktet dank ihrer unterschiedlichen Stadtteile sowohl mit Urbanität als auch mit ländlichem Idyll. Viele Großprojekte halten die Verwaltung auf Trab.















Link kopiert

So ziemlich in der Mitte des Landkreises Esslingen, eingerahmt von Neckar und Lauter, liegt die Stadt Wendlingen. Die quirlige Kommune ist ein gefragter Wohn- und Arbeitsort und punktet mit guten Verkehrsanbindungen über die A 8 und die B 313 sowie einen eigenen Bahnhof. Trotz aller Urbanität hat sie an einigen Ecken ihr dörfliches Idyll aber nicht verloren – so scheint etwa im Stadtteil Bodelshofen oder auch an manchen Ecken in Unterboihingen die Zeit still zu stehen.