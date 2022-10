1 Lea Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Als Lea am Mittwochabend in der Schleyerhalle ihr letztes Lied singt, kommt etwas dazwischen: Im Publikum ist eine Person zusammengebrochen, die Sängerin ordert von der Bühne herab Sanitäter, beginnt ihr Stück dann noch einmal von vorne – „wenn euch das recht ist“. Dieses letzte Stück vor ihren Zugaben heißt „Okay“ und erzählt von Situationen, in denen sie selbst nicht so ganz mit sich einverstanden war. „Bin ich so okay?“, fragt sie sich. Lea wendet sich dabei gegen Konkurrenz und Profilierung junger Frauen auf digitalen Plattformen.