Lazi-Akademie Esslingen: Absolventen geben Visitenkarte ab

1 Die Lazi-Studierenden Sofia Boyko, Hanna Stuhlmann, Garvin Ochieng (hinten von links), Thomas Robinson, Bernadette Beyer (Mitte von links) und Maximilian Bauer (vorne) mit ihrer Dozentin Ricarda Geib (rechts) im professionellen Fotostudio der Akademie. Foto: Gaby Weiß

Studierende der Esslinger Lazi-Akademie zeigen in einer Werkschau im Neuen Blarer ihre Zwischenprüfungs- und Abschlussarbeiten in den Fachbereichen Film, Fotografie, Grafik, Design und Kommunikation.











Link kopiert

„Wir packen aus“ lautet das neugierig machende Motto der Werkschau der Esslinger Lazi-Akademie für visuelle Kommunikation. Enthüllt wird an diesem Wochenende im Neuen Blarer all das, was bislang nur für die Notengebung begutachtet werden durfte: Die Zwischenprüfungs- und Abschlussarbeiten in den Bereichen Film, Fotografie, Grafik, Design und Kommunikation, an denen 24 Studierende monatelang gefeilt haben.