Nationalmannschaft Mit Müller als Kapitän und Gnabry im Angriff gegen Ungarn

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird nach dem Corona-Ausfall von Torwart Manuel Neuer im Nations-League-Spiel gegen Ungarn am Abend in Leipzig von Thomas Müller als Kapitän angeführt.Der 33-Jährige bildet zum Start in die WM-Saison zudem die Offensive mit seinen Münchner Vereinskollegen Leroy Sané und Serge Gnabry sowie dem Leipziger Timo Werner.