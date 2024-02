Laufveranstaltungen im Kreis Esslingen: Diese Läufe stehen in diesem Jahr an

1 Die Strecke glüht: Auch in diesem Jahr findet wieder der EZ-Lauf in der Esslinger Innenstadt statt. Foto: Roberto Bulgrin

Im Januar stellen viele Laufsportlerinnen und -sportler einen Plan auf, an welchen Veranstaltungen sie teilnehmen wollen. Ein Überblick über sechs Laufevents der Region, die in diesem Jahr auf dem Programm stehen.











Das neue Jahr ist gerade ein paar Wochen alt und den Laufenthusiasten juckt es bereits in den Füßen, endlich wieder die Schuhe zu schnüren und an einem Lauf teilzunehmen. Dazu stehen im Kreis Esslingen in den kommenden Monaten eine Fülle an Laufveranstaltungen bevor, die sowohl erfahrene Athleten als auch Hobbyjogger an die frische Luft bringen. Von herausfordernden Stadtlauf bis hin zu malerischen Strecken in der Landschaft – die Laufszene der Region hat auch 2024 wieder einiges zu bieten. Ausnahme ist der Schlehenlauf, der im Rahmen des Schlehenfests in Denkendorf stattfindet und erst wieder im kommenden Jahr an den Start geht. Das sind die Laufevents in der Region, die Läuferinnen und Läufer auf keinen Fall verpassen sollten: