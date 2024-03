Lange Nacht der Museen in Stuttgart: Faszinierende Oldtimer beim Rollenden Museum

Lange Nacht der Museen in Stuttgart

Bei der langen Nacht der Museen in Stuttgart hatten am Samstagabend unter anderem 64 Stuttgarter Museen, Kunstorte, historische Gebäude oder Galerien zwischen 18 und 1 Uhr ihre Türen geöffnet. Nachtschwärmer, Kunstinteressierte und Neugierige konnten sich auf Sonderausstellungen, Livemusik und Co. freuen.

Rollendes Museum des Württembergischen Automobilclubs

Wer Lust auf eine Spritztour in historischen Oldtimern hatte, kam ebenfalls auf seine Kosten – sofern man sich auf den Weg in den Ehrenhof des Neuen Schlosses machte. Dort wurden nämlich beim Rollenden Museum des Württembergischen Automobilclubs (WAC) Boliden ausgestellt. Aber nicht nur das, Interessierte konnten auch einsteigen und sich 15 Minuten durch den Stuttgarter City Ring kutschieren lassen.

Wer mit seinem historischen Automobil bis Baujahr 1970 beim Rollenden Museum teilnehmen wollte, konnte sich im Vorfeld der Langen Nacht der Museen dafür anmelden.

Bilder der Oldtimer haben wir in unserer Bildergalerie zusammengefasst.