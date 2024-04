Landwirtschaftsminister der Grünen: Bericht: Özdemir soll Ministerpräsident werden

1 Will Cem Özdemir Winfried Kretschmann beerben? Foto: dpa/Marijan Murat

Laut einem Bericht der „Bild“ strebt der Grünen-Politiker die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann an.











Wechselt Cem Özdemir von der Bundes- in die Landespolitik? Anscheinend strebt der 58-Jährige die Nachfolge von Winfried Kretschmann an. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge will der Grünen-Politiker bei der nächsten Landtagswahl für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren.

Derzeit ist Özdemir Bundeslandwirtschaftsminister. Zuletzt sah er sich in dieser Position immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt – vor allem aus den Reihen der Landwirte wurde er wegen der Kürzungen beim Agrardiesel und der Steuerrücknahmen angegriffen.

Die „Bild“-Zeitung beruft sich in ihrem Bericht auf Informationen aus dem Landesverband. Demnach hat der gebürtige Bad Uracher diesem wohl versprochen, als Spitzenkandidat bei der Wahl im Frühjahr 2026 anzutreten. Bis zur nächsten Bundestagswahl im September 2025 soll er Bundeslandwirtschaftsminister und Bundestagsabgeordneter bleiben – und dann Kretschmann beerben. Baden-Württemberg ist derzeit das einzige Grün-regierte Bundesland.