1 Nadine Münzenmaier mit der fast zwei Meter langen Zugsäge. Foto: Ines Rudel

Die Landwirtschaft ist die Leidenschaft von Nadine Münzenmaier. Aber nicht ihre einzige. Die Landwirtin ist eine von wenigen Frauen, die im Timbersports aktiv und erfolgreich sind. Ein Besuch auf ihrem Hof in Neuffen.















Link kopiert

Mit dem Vorführeffekt ist das ja so eine Sache. Da spricht man die Dinge, sagt Geschehnisse voraus – und dann, wenn es darauf ankommt, ist alles anders. So wie an diesem Vormittag auf dem Hof von Nadine Münzenmaier in Neuffen.