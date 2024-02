Landwirte protestieren im Kreis Esslingen: Das Fass ist für die Bauern längst schon randvoll

1 Traugott Fetzer (rechts) und Marius Fischer haben einiges zu kritisieren. Foto: Roberto Bulgrin

Die Kürzungen beim Agrardiesel haben die Bauernproteste zuletzt befeuert. Wie in einem Gespräch in Aichwald-Krummhardt deutlich wird, hat die Landwirtschaft allerdings noch ganz andere Probleme.











Der Agrardiesel spielt an diesem Morgen nur eine Nebenrolle. Auf dem Neuwieshof in Krummhardt sitzen der Chef des Betriebs, Traugott Fetzer, sein Schwiegersohn Marius Fischer und Siegfried Nägele, einer der beiden Vorsitzenden des Esslinger Kreisbauernverbands (KBV), bei einem Pressegespräch zusammen. Der „Tropfen“, der das Fass bei den Landwirten zum Überlaufen gebracht und die Proteste der vergangenen Wochen befördert hat, wird nur kurz gestreift. Nägele macht seine Sicht der Dinge deutlich: „Das Thema Agrardiesel wird politisch als Subvention vermarktet, ist aber nichts anderes als eine Teil-Rückerstattung dessen, was wir zuvor selbst bezahlt haben.“ Das war’s.