Landkreis Ludwigsburg: Tötungsdelikt in Häfnerhaslach

Tötungsdelikt in Häfnerhaslach

1 Am Samstag kam es in Häfnerhaslach wohl zu einem Tötungsdelikt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Häfnerhaslach, einem Ortsteil von Sachsenheim, kam es laut der Stadt Sachsenheim wohl zu einem Tötungsdelikt. Ein Obdachloser stehe im Verdacht, einen Häfnerhaslacher umgebracht zu haben.











Link kopiert

Am Samstag kam es in Häfnerhaslach, einem Ortsteil von Sachsenheim (Landkreis Ludwigsburg), zu einem Tötungsdelikt. Das bestätige die Polizei gegenüber unserer Zeitung. Das Opfer ist laut der Stadt Sachsenheim ein Häfnerhaslacher Bürger. Tatverdächtig sei ein obdachloser Mann, der in einer städtischen Unterkunft untergebracht war. „Ich bin schockiert und fassungslos. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen des Opfers“, erklärte Sachsenheims Bürgermeister Holger Albrich.

Mit Blick auf die polizeilichen Ermittlungen sei es der Stadt gegenwärtig nicht möglich, weitere Details zu nennen. In Abstimmung mit den Ermittlungsbehörden werde die Stadtverwaltung zu gegebener Zeit weitere Informationen mitteilen.