Neben erneuerbaren Energien spielt auch die Energieeffizienz eine große Rolle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Christian Ohde/IMAGO/Christian Ohde

Der Landkreis Esslingen zeichnet acht Wohngebäude aus, die strenge energetische Standards einhalten. Wo stehen die Häuser?















Der Landkreis Esslingen hat im Rahmen des Projekts „Klimahaus Baden-Württemberg“ acht besonders energieeffiziente Wohnhäuser mit einem Gütesiegel ausgezeichnet. Zwei der prämierten Gebäude stehen in Beuren sowie jeweils eines in Deizisau, Filderstadt, Hochdorf, Kirchheim, Leinfelden-Echterdingen und Lenningen. Es handelt sich überwiegend um Ein- und Zweifamilienhäuser, von denen eines im Passivhaus-Standard errichtet wurde sowie um sechs Neubauten mit dem Energiestandard KfW 40 oder 40 Plus. Hinzu kommt ein sanierter Altbau. Die Klimahäuser umfassen insgesamt elf Wohneinheiten, teils auch noch Büroräume. Ihnen ist gemeinsam, dass sie kaum Energie für Heizung und Lüftung benötigen und den verbleibenden Energiebedarf aus erneuerbaren Energien decken – dabei zeigen sie eine breite Vielfalt an technischen Lösungen auf.

Die Erste Landesbeamtin des Kreises, Marion Leuze-Mohr, würdigte bei der Übergabe der Urkunden im neuen Verwaltungsgebäude in Plochingen das Engagement und die Vorbildrolle der Eigentümerinnen und Eigentümer. Um dieses sichtbar zu machen, erhielten die Bauherren auch eine Plakette mit der Hausnummer, die an der Fassade angebracht werden kann.

Im vorangegangenen Jahr wurden im Landkreis Esslingen 16 Häuser prämiert, diesmal erhielten lediglich acht Gebäude das Gütesiegel. Das liege daran, dass in der Zwischenzeit die Standards für ein „Klimahaus“ an die Anforderungen der Klimaschutzziele des Landes angepasst worden seien, erläutert Matthias Rauch von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg. Sie hat – unter Schirmherrschaft des Landesumweltministeriums – das Gütesiegel für Wohngebäude entwickelt und landesweit einheitliche Standards definiert. Seit Beginn der Aktion im Jahr 2015 wurde es bereits an rund 230 Gebäude in insgesamt 41 Kommunen vergeben. Im Landkreis Esslingen gibt es nun 24 „Klimahäuser“.

Zur Teilnahme am Wettbewerb ruft der Landkreis Esslingen Gebäudeeigentümer und Architekten auch in diesem Jahr auf. Informationen gibt es bei der Stabsstelle Klimaschutz unter der Telefonnummer 07 11 / 3 90 24 39 62 und per Mail an klimaschutz@LRA-ES.de.