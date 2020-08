1 Unter den 70 Tieren waren auch ganz junge Welpen (Symbolbild). Foto: dpa/Marion Wünn

In einem Zuchtbetrieb im Kreis Biberach werden etwa 70 junge Tiere teils krank und in einer unhygienischen Umgebung gehalten. Die Welpen werden daraufhin beschlagnahmt.

Biberach - In einem Zuchtbetrieb im Landkreis Biberach sind fast 70 vernachlässigte Hundewelpen entdeckt worden. Die jungen Tiere waren teils krank und wurden in einer unhygienischen Umgebung gehalten, wie das Landratsamt Biberach am Dienstag mitteilte. Die 67 Hunde waren am Montag beschlagnahmt und in Tierheimen untergebracht worden. Darunter waren 17 Welpen im Alter von einer bis drei Wochen.

20 der Hunde wurden vom Tierheim Ulm aufgenommen, wie Tierheimleiter Ralf Peßmann mitteilte. Die Einrichtung hatte am Sonntag schon 27 Hundewelpen aufgenommen, nachdem Zollbeamte auf der Autobahn 8 nahe Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) einen Transporter aus der Slowakei mit fast 100 Hundewelpen entdeckt hatten. Tierheime in Biberach und Sigmaringen nahmen weitere Hundewelpen aus dem Zuchtbetrieb auf. Gegen den Tierhalter wird nun ermittelt.