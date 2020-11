1 Bei einem der nächsten Termine im Landgericht Stuttgart werden die Zeugen gehört. Foto: SDMG/Kohls

Im Juni dieses Jahres soll ein 30-Jähriger mit einem Messer auf zwei Polizisten eingestochen haben, die ihn aus der Wohnung seiner Mutter bringen wollten. Jetzt muss er sich wegen versuchten Totschlags verantworten.

Esslingen/Stuttgart - Der untersetzte, blonde Angeklagte wirkt ruhig, als ihn die Justizvollzugsbeamten am Mittwochmorgen in den Sitzungssaal 6 des Stuttgarter Landgerichts führen. Der 30-Jährige soll mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen und Polizisten mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Totschlag und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte vor. Sechs Anklagepunkte werden dem heute 30-Jährigen angelastet. Weil diese als sogenannte Tatmehrheit gewertet werden, steht am Ende des Prozesses im Falle einer Verurteilung eine Gesamtstrafe für seine verschiedenen Straftaten.