Landeskriminalamt ermittelt: Metallangler findet Pistolen im Neckar – von Banden entsorgt?

1 Entsorgte Schusswaffen wie diese werden Immer wieder beim Magnetangeln abgefischt (Archivbild). Foto: Avanti/Ralf Poller

Die Polizei geht der Herkunft zweier Schusswaffen nach, die in Hofen samt Munition entsorgt wurden. Noch ist nicht ausgeschlossen, dass sie aus dem Besitz der schießwütigen Straßenkrieger-Cliquen stammen könnten.











Haben etwa Mitglieder der schießwütigen Straßenkrieger-Cliquen zwei Tatwaffen entsorgt – oder stecken da ganz andere Straftaten dahinter? Aus dem Neckar auf Höhe des Max-Eyth-Sees in Hofen sind am vergangenen Samstag zwei Pistolen sowie Munition gefischt worden – von einem Magnetangler eines Vereins aus Oberstenfeld, der schon öfter statt Schrott äußerst brisante Funde in den Gewässern der Region entdeckt hat.

Ein Zufallsfund, den der Verein Magnetanglermuseum unter seinem Vorsitzenden Markus Kronenwett mal wieder aus dem Trüben gefischt hat. Am 23. März präsentierte er einem Fernsehteam, wie das so ist, wenn man mit einer Magnetangel metallischen Unrat aus Flüssen und Seen holt. Diese Form der Anglerei ist nicht unumstritten. Das Land hat auch schon über ein Verbot nachgedacht, um den Seegrund und mögliche Laichplätze zu schützen. Dann wären aber auch diese Waffen unentdeckt geblieben.

Untersuchungsergebnisse stehen noch aus

Die beiden Pistolen samt Munition wurden der Polizei gemeldet. Und sind inzwischen bei den Kriminaltechnikern des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg gelandet. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass solche Waffen auch von jenen rivalisierenden Gruppen benutzt wurden, die sich seit Sommer 2022 diverse Feuergefechte liefern. „Natürlich wird auch dieser Verdacht überprüft“, sagt LKA-Sprecher Jürgen Glodek auf Nachfrage. Daher sind das Stuttgarter Polizeipräsidium und das LKA gleichermaßen mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Können die Kriminaltechniker noch verräterische Spuren an den Waffen finden? Passt die Munition zu vergangenen Vorfällen? Nicht ausgeschlossen ist auch, dass die Pistolen in ganz anderen Zusammenhängen eine Rolle spielten. So weit sind die Ermittler aber noch nicht. „Die Ergebnisse stehen noch aus“, sagt LKA-Mann Glodek. Die Untersuchungen und Abgleiche erfordern Geduld. Das ist nicht anders als beim Angeln.