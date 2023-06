1 Wohnen bleibt in Stuttgart teuer, doch die Preise für Eigentum beginnen zu bröckeln. Foto: Lichtgut/Leif-Hendrik Piechowski

Auch in der Landeshauptstadt schwächelt der Immobilienmarkt, und das in fast allen Bereichen. Der Gutachterausschuss der Stadt reagiert darauf mit einer Anpassung.















Über viele Jahre stiegen die Preise für Immobilien und Baugrundstücke in der Landeshauptstadt wegen der relativen Knappheit und eines starken wirtschaftlichen Umfelds in immer neue Höhen. Das Jahr 2022 markiert auch auf dem Immobiliensektor eine Zeitenwende. Der Gutachterausschuss registrierte 2022 mit rund 4700 Kaufverträgen nicht nur einen historischen Tiefststand bei der Fallzahl und einen Einbruch beim Umsatz um 26 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro. Das Sachverständigengremium passte die Bodenrichtwerte teils erheblich nach unten an.