1 Wer an der Echterdinger Hauptstraße lebt oder arbeitet, muss reichlich Autolärm ertragen. Foto: Natalie Kanter

Leinfelden-Echterdingen hat seit Dienstagabend einen aktualisierten Lärmaktionsplan. Damit es in der lärmumtosten Stadt leiser wird, soll an vielen Stellschrauben gedreht werden. Konkret beschlossen ist aber noch nichts.















Link kopiert

Nicht nur das Brummen der Autos auf der nahen Schnellstraße B 27 geht Anwohnern in Leinfelden-Echterdingen mächtig an die Nieren. In den Teilorten Oberaichen und Unteraichen ist auch der Krach der Autobahn A8 deutlich zu hören. Menschen, die an Ortsdurchfahrten, wie der Echterdinger Hauptstraße leben, wohnen besonders lärmumtost. Um Betroffene zu entlasten, muss an vielen Stellschrauben gedreht werden, hat Michael Koch vom Stuttgarter Büro Planung und Umwelt festgestellt. Das Büro hat für die Stadt den Lärmaktionsplan erstellt und schon mehrfach aktualisiert, wozu Kommunen alle fünf Jahre verpflichtet sind. Am Dienstagabend nun hat der Gemeinderat das frisch aktualisierte Papier verabschiedet, zuvor mussten aber noch einige Verwirrungen und Kommunikationsprobleme ausgeräumt werden.

Das sieht der Entwurf vor

Doch der Reihe nach: Michael Koch hatte die Fraktionen schon mehrfach darüber informiert, wie die Menschen in Leinfelden-Echterdingen vor zu viel Autolärm geschützt werden können. Der Entwurf eines aktualisierten Lärmaktionsplanes wurde dann beschlossen und öffentlich ausgelegt. Im jüngsten TA haben die Stadträte dennoch erneut mehr als eine Stunde über mögliche Maßnahmen diskutiert. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend ging die Diskussion weiter.

Das Problem: Einige Fraktionen hatten es zunächst so verstanden, dass sich die Stadt an diesem Abend via Beschluss auf ganz bestimmte Maßnahmen festlegen will. In dem Papier werden auch ganz konkrete Dinge genannt: Tempo 30 soll demnach künftig ganztags für die Ortsdurchfahrten von Stetten, Musberg und Oberaichen sowie auf Echterdinger Hauptstraße und der Stuttgarter Straße gelten. Tempo 40 dürfen Autofahrer künftig auf der Leinfelder und Plieninger Straße fahren. Tempo 40 tags und Tempo 30 nachts ist für die Bahnhofstraße, die Musberger Straße sowie die Tübinger und Bonländer Straße vorgesehen.

Auf welcher Grundlage wurde der Lärm berechnet?

Diesen Flickenteppich wollen die Freien Wähler/FDP aber zwingend verhindern. Eberhard Wächter beantragte deshalb eine durchgängige Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometer auf sämtlichen Ortsdurchfahrten in Leinfelden-Echterdingen. Der Verkehr würde so flüssiger fließen, ein reibungsloserer ÖPNV wäre so gewährleistet. Rückhalt bekam er seitens der CDU- Fraktion: „Buslinien, die jetzt schon sehr unpünktlich sind, werden bei Tempo 30 im Ort gar nicht mehr pünktlich sein können“, sagte Ilona Koch. David Armbruster (Grüne) wunderte sich, dass die Freien Wähler/FDP nun selbst bestimmen wollen, „wo wie schnell gefahren wird“. „Wenn der Lärmaktionsplan sagt, wir brauchen an einigen Straßen nachts Tempo 30, um es dort ruhiger zu machen, dann müssen wir dem auch zustimmen.“ Sigrid Ott (L.E. Bürger/DiB) betonte, dass der Plan ja öffentlich ausgelegen habe. Sie sagte: „Die betroffenen Anwohner haben sich für die Geschwindigkeitsbegrenzungen ausgesprochen.“ Diesen Aussagen sollte doch ein großes Gewicht eingelegt werden. Jens Zellmer (SPD) bemängelte, dass noch immer nicht geklärt sei, auf welcher Grundlage der Autolärm berechnet worden ist.

Eberhard Wächter hat in seinem Antrag auch darauf gedrängt, dass sich die Stadt für ein Absenken der Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometer auf der B 27 – auch auf Höhe von Leinfelden-Echterdingen – stark macht und dass beim Regierungspräsidium dringend eine Sanierung des A8-Abschnittes Vaihinger Kreuz/Fasanenhof eingefordert wird. Dort solle ein neuer, hochwirksamer Flüsterasphalt aufgebracht werden und bis dahin das Tempo von 120 auf 100 Stundenkilometer gedrosselt werden. „Das Autobahnbundesamt rechnet auf diesem Teilstück im Jahr 2030 mit rund 181 000 Fahrzeugen innerhalb von 24 Stunden, was eine zusätzliche erhebliche Belastung der betroffenen Menschen bedeutet“, heißt es in der Begründung.

Ein strategisches Papier

Diese beiden Punkte sind nun auch schriftlich festgehalten. Oberbürgermeister Roland Klenk hat den Beschlussantrag zum Lärmaktionsplan am Dienstagabend entsprechend abgeändert. Bürgermeister Benjamin Dihm betonte mehrfach, dass sämtliche Maßnahmen, die in diesem Plan festgehalten sind, den Fraktionen vor der Umsetzung noch einmal zur Abstimmung vorlegt werden. „Der Lärmaktionsplan ist ein strategisches Papier darüber, wo, wie, was gelöst werden könnte“, sagte er. Dieses Strategiepapier mitsamt seinen Ergänzungen ist seit Dienstagabend beschlossene Sache und wird nun an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg geschickt.

Empfehlungen des Experten

Tempolimit

Michael Koch vom Büro Planung und Umwelt hält auf der B 27 eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Stundenkilometer für vertretbar. Schließlich seien viele Menschen in Leinfelden-Echterdingen vom Lärm der Schnellstraße betroffen. Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ort seien derweil ein schwieriger Kampf in Deutschland. Bei der Frage, ob diese für den ÖPNV machbar sind, ist auch der Experte skeptisch. Um den Busverkehr zu beschleunigen, sei es zwingend erforderlich, dass die Busfahrer an den Ampeln bevorrechtigt werden. Alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen derweil warten.

Neue Straße

Koch befürwortet den Bau neuer Straßen nicht. Insbesondere die Echterdinger Hauptstraße müsse aber entlastet werden. Deshalb hat sein Büro die Empfehlung ausgesprochen, den Bau der Nord-Süd-Straße zumindest zu prüfen.