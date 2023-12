Längere Wartezeiten für Patienten möglich: Ärztestreik – viele Praxen im Kreis Esslingen bleiben nach Weihnachten zu

1 Arztpraxen protestieren gegen die Gesundheitspolitik. Foto: dpa

Unter dem Motto „Praxis in Not“ haben mehrere Verbände zu einer bundesweiten Protestaktion nach den Weihnachtsfeiertagen aufgerufen. Auch im Kreis Esslingen werden Praxen geschlossen bleiben.











Link kopiert

In der Zeit von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, ist eine bundesweite Protestaktion gegen die Gesundheitspolitik von Minister Karl Lauterbach (SPD) geplant. Auch Haus- und Facharztpraxen im Kreis Esslingen wollen sich anschließen. Zu dem Streik unter dem Motto „Praxis in Not“ haben der Virchowbund und weitere Berufsverbände aufgerufen. Patientinnen und Patienten sollten sich in der Zeit an Vertretungspraxen oder den Bereitschaftsdienst wenden und sich unter der zentralen Nummer 116 117 informieren.