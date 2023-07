1 Marco Mangold in seinem Modehaus Koelble & Brunotte an der Königstraße. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Das Kögel-Aus in Esslingen war ein Schock für Marco Mangold. Er ist der letzte Chef eines inhabergeführten Modehauses an der Königstraße – des Traditionsgeschäfts Koelble & Brunotte, das von Ketten umzingelt ist. Vom Kampf um Kunden in harter Zeit.















Zwei Schneider im Dienste Ihrer Majestät: Für die württembergischen Könige Karl und Wilhelm II. haben einst August Koelble und Heinrich Brunotte perfekt sitzende Maßhemden in höchster Qualität angefertigt. Ihr Atelier befand sich im Stuttgarter Hotel Marquardt, dem ersten Haus am Platze. Weit über 100 Jahre nach der Monarchie sind in dem 1882 gegründeten Geschäft, das sich noch immer im Marquardt-Gebäude an der Königstraße befindet, die Kunden die Könige, wie das immer so schön heißt. Doch kommen von diesen Königen genügend in das Traditionsgeschäft, damit es nicht auch noch vom Strudel des um sich greifenden Ladensterbens erfasst wird?