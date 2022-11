24 Heidi Klum, Billie Eilish und Jesse Rutherford, Paris Hilton: Die LACMA-Gala zog die Prominenz an. Foto: dpa/Zuma

Die LACMA-Gala ist ein Schaulaufen der Stars und Sternchen in Los Angeles – und eine Gelegenheit zum Aufbrezeln. Das schrägste Outfit trug sicher Sängerin Billie Eilish.















Die LACMA Art + Film Gala bot den Stars und Sternchen in Los Angeles am Wochenende eine Gelegenheit, sich richtig aufzubrezeln.

Heidi Klum, Paris Hilton oder Kim Kardashian ließen sich das nicht zweimal sagen und kamen in Designerroben. Das deutsche Model trug eine violette Glitzerrobe von Rodarte, Hilton zeigte in einem schwarzen Cut-out-Kleid viel Bein und Kardashian wirkte in einem schwarzen Balenciaga-Kleid, als habe man ihr das Outfit auf den Körper gegossen.

Etwas anders interpretierte die Sängerin Billie Eilish offenbar die Einladung: Sie erschien mit ihrem Freund Jesse Rutherford eingewickelt in eine große Decke – immerhin von Gucci. Darunter trug sie Negligé und Schlafmaske.

