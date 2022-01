Das Wendlinger Unternehmen Kurz Karkassenhandel trauert um seinen Gründer. Karl Kurz ist im Alter von 89 Jahren gestorben.















Wendlingen - Das Familienunternehmen Kurz Karkassenhandel in Wendlingen trauert um seinen Gründer. Karl Kurz sei an Heiligabend im Kreise seiner Familie nach kurzer Krankheit im Alter von 89 Jahren verstorben. Bereits 1955, im Alter von 23 Jahren, gründete er den Betrieb, der sich mittlerweile auf Altreifenrecycling spezialisiert hat. „In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem Großvater Karl Kurz. Über 65 Jahre hat er das Unternehmen Kurz Karkassenhandel geleitet und geprägt. Er hinterlässt eine nicht zu füllende Lücke in unseren Herzen. Ich bin unendlich dankbar für die Zeit, die ich mit ihm verbringen durfte“, sagt Enkelin Hanna Schöberl im Nachruf auf der firmeneigenen Webseite. Sie übernahm 2017 die Leitung des Betriebs, bis zu dessen Ruhestand 2021 zunächst als gleichberechtigte Partnerin ihres Großvaters. Kurz war Mitbegründer des Arbeitskreises Altreifenentsorger im Bundesverband Reifenhandel und der Initiative ZARE (Zertifizierte Altreifen-Entsorger), die sich für umweltgerechte Altreifenentsorgung stark macht. „In der Branche und von seinen Mitarbeitern wurde Karl Kurz für seine Zuverlässigkeit, seine Kompetenz und sein Engagement sehr geschätzt“, heißt es im Nachruf.