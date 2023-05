1 Ein Mann ist in Fellbach mit einem Pferd in die Stadtbahn gestiegen. Foto: Gerome Nemes/Privat

In Fellbach ereignet sich am Sonntagmorgen Kurioses. Videos zeigen, wie ein Mann mit seinem Pferd in eine Stadtbahn einsteigt. Ist das erlaubt? Wir haben nachgefragt.















„Jetzt will sogar ein Pferd mitfahren.“ Was sich am gestrigen Sonntagmorgen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zutrug, sorgte nicht nur bei einem Stadtbahnfahrer der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) für große Verwunderung. Auf einem Video des SSB-Mitarbeiters, das auf dem beliebten Instagram-Kanal „stuttgarter.meme“ als sogenannte Story hochgeladen wurde, ist zu sehen, wie ein Mann mit Cowboyhut auf einem Pferd auf dem Bahnsteig in Richtung Eingangstür der Stadtbahn reitet.

Und tatsächlich steigen er und das Tier zur Freude der Anwesenden ein. „Ernsthaft?“, fragt eine Frau im Video. „Ja, aber das Pferd ist ruhig. Das macht nichts“, so die Antwort des Straßenbahnfahrers. Auf einem weiteren Video, das unserer Redaktion zugesendet wurde, sieht man, wie der Mann das Pferd in der kaum besetzten Bahn im Bereich der Türen positionieren will – ohne Erfolg.

Entscheidung liegt beim Stadtbahnfahrer

Mitgefahren sind die beiden nämlich nicht. Eine weitere Aufnahme zeigt, wie der Mann mit dem Pferd an derselben Haltestelle von dannen zieht. Doch wäre die Mitnahme eines Pferdes überhaupt erlaubt? Eine SSB-Sprecherin verweist auf die Beförderungsbedingungen des VVS und teilt zudem mit: „Wichtig ist, dass keine Fahrgäste eingeschränkt oder belästigt werden und auch kein Schaden entsteht – was in diesem konkreten Fall auch für das Pferd selber gilt.“ Die Entscheidung, welche Tiere oder Gegenstände am Ende mitgenommen werden dürfen, läge letztendlich aber immer bei der Stadtbahnfahrerin oder dem Stadtbahnfahrer, so die Sprecherin gegenüber unserer Redaktion weiter.