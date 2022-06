In Italien verlorener Kinderschuh beschäftigt Polizei

1 Die Besitzer dieses Kinderschuhs werden gesucht. Foto: Polizeipräsidium Konstanz

Mit einem kuriosen Fall ist die Polizei aus Konstanz an die Öffentlichkeit gegangen. Gesucht werden die Besitzer eines Kinderschuhs. Die Hintergründe.















Die Polizei Konstanz sucht nach einer Familie aus dem Landkreis Konstanz, die einen Kinderschuh bei Mailand verloren hat. An einer Tankstelle kurz vor der italienischen Stadt vergaß die Familie den Kinderschuh, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein aufmerksamer Mann beobachtete dies und steckte den Schuh ein. Weil er das Auto mit Konstanzer Kennzeichen nicht mehr einholen konnte, gab er den Schuh bei der Polizei ab.

Obwohl der Finder sich sogar das Kennzeichen des Wagens gemerkt hatte, konnte die Familie nicht ausfindig gemacht werden. „Weil die Suche nach der Familie offenbar eine Herzensangelegenheit für den Finder ist, will die Polizei sich jedoch mit einer Pressemeldung an die Öffentlichkeit wenden“, schrieben die Beamten am Mittwoch.