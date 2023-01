Bußgeld durch Blitzer Autofahrer haben Anspruch auf Einsicht in Wartungsnachweise

Wenn geblitzte Autofahrer gegen einen Bußgeldbescheid vorgehen, haben sie Anspruch auf Einsicht in die Wartungsnachweise des Blitzers. Das hat der Verfassungsgerichtshof am Mittwoch in Stuttgart entschieden.