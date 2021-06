Klavierdiebe in Kompostieranlage

1 Die Polizei nahm die mutmaßliche Diebesbande fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Eine mutmaßliche Diebesbande hat versucht, ein Klavier von einem Recyclinghof in Esslingen zu stehlen. Mehrere Streifenbesatzungen umstellten am Samstag das Gelände.

Esslingen - Die Polizei hat eine Diebesbande auf frischer Tat ertappt, als sie gerade ein Klavier von einem Recyclinghof in Esslingen klauen wollte. Ein Bürger hatte die Beamten nach Angaben vom Sonntag alarmiert, weil mehrere Menschen in die dortige Kompostierungsanlage eingedrungen seien. Mehrere Streifenbesatzungen umstellten am Samstag das Gelände und nahmen drei Verdächtige fest.

Zwei Männer im Alter von 38 und 24 Jahren hätten gerade das Klavier über das Areal getragen. Ein 48-Jähriger habe eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole in der Hand gehabt. In einem in der Nähe abgestellten Auto entdeckten die Polizisten noch mehrere Werkzeuge.