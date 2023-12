Kurioser Ortsname: Bethlehem liegt vor der Haustür

1 Pastor Lachmann, seine Ehefrau Sonja und Sohn Julian wohnen in einem der Häuser von Bethlehem Foto: /Uli Fricker

Einen Ort mit dem biblischen Namen gibt es auch im Kreis Sigmaringen. Der Wohnplatz besteht aus zwei Häusern und hat acht Bewohner.











Wen es in der Vorweihnachtszeit nach Bethlehem zieht, der muss sich nicht ins Flugzeug nach Israel setzen. Ein Ort dieses Namens liegt unweit der schwäbischen Stadt Pfullendorf im Kreis Sigmaringen. Dieses Bethlehem besteht aus zwei Häusern, die an einer schmalen Straße liegen. Hier kommen nur Waldbesitzer vorbei, im Sommer auch Radfahrer und Wanderer, die den beschaulichen Landstrich Linzgau schätzen. Ansonsten ist es in Bethlehem so ruhig, wie man sich das für die Festtage immer wünscht.