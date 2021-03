1 Auf Titelkurs: Melia Niedermayer während der Meisterschaften in Empfingen. Foto: /Daniel Kratschmar

Melia Niedermayer vom RKV Denkendorf ist auch während Corona auf dem Rad erfolgreich.

Denkendorf - An das Jahr 2021 wird sich Melia Niedermayer immer erinnern. Daran, dass nicht alles einfach war. Aber wahrscheinlich werden es insgesamt schöne Erinnerungen sein. Die heute 18-Jährige wird 2021 als das Jahr abspeichern, in dem sie das Abitur abgelegt und mit dem Studieren begonnen hat. Und in dem sie baden-württembergische Meisterin im 1er Kunstradsport der Juniorinnen geworden ist. Den Landestitel hat Niedermayer schon in der Tasche, das Abi noch nicht. Aber das wird schon.