„Künstliche Intelligenz ist nicht intelligent in menschlichem Sinn“

1 Mit „Shift“ brachte Eva-Marina Froitzheim ein überraschend junges Publikum in das Kunstmuseum Stuttgart Foto: GU/Gerald Ulmann

Volltreffer! Mit der Schau „Shift. KI und eine zukünftige Gemeinschaft“ gelang Kunstmuseums-Kuratorin Eva-Marina Froitzheim ein Überraschungserfolg. Was bleibt nach dem Finale am 21. Mai?















An diesem Sonntag, 21. Mai, endet im Kunstmuseum Stuttgart die Sonderausstellung „Shift. KI und eine zukünftige Gemeinschaft“. Kuratorin Eva-Marina Froitzheim hat das Nachdenken über Künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt des erfolgreichen Projektes gestellt. Mit welchen Eindrücken geht sie in das „Shift“-Finale? Wir haben nachgefragt.