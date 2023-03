1 Wolfgang Raff und die von ihm geschaffenen Kunstwerke aus Holz. Foto: Marion Brucker

Wolfgang Raff aus Schanbach hat ein Hobby, bei dem die Späne fliegen: Der 65-Jährige schafft mit der Kettensäge kunstvolle Holzfiguren – vom Eichhörnchen bis zum Motorrad.















Gleich neben dem selbst gebauten Holzhaus für seine drei Enkelkinder hat Wolfgang Raff eine Yamaha V-Max im Garten hinter seinem Haus stehen. Keine aus Blech und Metall, sondern eine aus Holz. Diese hat er in stundenlanger Arbeit aus einem Eichenstamm gefertigt. Sie sieht aus wie die Maschine, die er bis zu seinem 50. Lebensjahr fuhr. Von seiner Frau hat er dafür ein rund 15 Zentimeter großes Modell bekommen, bevor er sich mit seinen Kettensägen an die Arbeit machte. „Ich brauche das Dreidimensionale, ich kann nicht nach Fotografien arbeiten“, sagt der 65-Jährige. Er zeigt auf einen Korb mit rund 50 Spielzeugtieren, die ihm als Vorlage dienen. Gut die Hälfte davon hat er aus Holz in Lebensgröße realisiert, seit er vor mehr als vier Jahren das Kettensägenschnitzen für sich als Hobby entdeckt hat. „Ich habe es im Internet verfolgt und bin auch schon zur deutschen Meisterschaft und Weltmeisterschaft gegangen“, sagt er und fügt bescheiden hinzu: „Als Zuschauer, nicht als Teilnehmer.“ Er sei kein Künstler, aber Holz sei schon immer sein Ding gewesen, auch wenn er Maurer gelernt und immer in seinem Beruf geblieben sei.