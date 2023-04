Kontrolle in Esslingen Polizei entdeckt 43 Verstöße in zweieinhalb Stunden

Nach einer Polizeikontrolle in der Hohenheimer Straße in Esslingen meldet die Polizei am Dienstag zahlreiche Verstöße. Zwischen sechs und neun Uhr herrscht ein Durchfahrtsverbot, dennoch erwischte die Polizei 43 Fahrer.