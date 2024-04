Kulturzeit in Wendlingen mit Kabarett und Musik: Literarische Streifzüge durch die Krimiwelt

1 Die Krimiautorin Lisa Straubinger kommt aus Köngen. Foto: Ines Rudel

Bei der Kulturzeit, die am 18. April in Wendlingen beginnt, stehen Leseerlebnisse und Kabarett im Mittelpunkt. Die Stadtbücherei organisiert die Reihe mit vielen Partnern.











Mörderische Schwestern lesen bei der Wendlinger Kulturzeit am Freitag, 26. April, von 19.30 Uhr an im Treffpunkt Stadtmitte. Dabei stellt unter anderem die Köngener Autorin Lisa Straubinger ihren Krimi „Schwarz Wald Nacht“ vor. Derzeit schreibt sie an ihrem zweiten Roman. „Die regionale Kulturszene in den Blick zu nehmen, ist uns wichtig“, sagt Christiane Ehmann, die Leiterin der Stadtbücherei. In Kooperation mit Vereinen und Institutionen stellt sie jedes Jahr im Frühjahr eine vielseitige Kulturreihe zusammen. Vom 18. bis zum 28. April ist eine Fülle von Veranstaltungen für alle Generationen zu erleben.