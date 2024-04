Kulinarische Stadtführung: Genuss und Geschichte in Esslingen

Genuss und Geschichte in Esslingen

1 Svenja Bay und Johannes Faller kredenzen „Fräulein Margots“ Kostproben. Foto: Roberto Bulgrin

Seit Februar bietet ein Berliner Unternehmen unter dem Motto Eat the World eine kulinarische Stadtführung in Esslingen an.











Touristisch spielt Esslingen neuerdings in der gleichen Liga wie Berlin, Düsseldorf oder München. Zumindest, wenn man als Maßstab die kulinarischen Stadtführungen betrachtet, die das Berliner Unternehmen Eat the world in mittlerweile 55 deutschen Städten anbietet. Seit Februar hat das Tochterunternehmen von Gruner und Jahr aus dem RTL-Konzern auch die ehemals Freie Reichsstadt mit einer Mitte-West-Tour im Portfolio.