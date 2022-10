1 Dicke Akten von Dieselklagen liegen auf einem Tisch im Landgericht Stuttgart – die Digitalisierung soll die Arbeit immer mehr erleichtern. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Künstliche Intelligenz (KI) soll helfen, den riesigen Berg an Abgasverfahren gegen die Hersteller zu ordnen und die Gerichte zu entlasten. Das Oberlandesgericht Stuttgart ist bundesweit Vorreiter.















Der Abgasskandal hat das größte Beschäftigungsprogramm für Gerichte und Anwaltskanzleien in der deutschen Justizgeschichte ausgelöst. Bundesweit sehen sich die Automobilhersteller noch zigtausendfach auf der Anklagebank. Insgesamt gibt es gegen Mercedes-Benz in Deutschland dem Unternehmen zufolge mehr als 30 000 Verfahren in Zusammenhang mit Dieselautos. Nach Darstellung von Volkswagen sind noch „Tausende von Verfahren“ anhängig – eine genaue Zahl soll nicht veröffentlicht werden.