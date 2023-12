Künftiger Rathauschef von Leinfelden-Echterdingen: Was sich für Otto Ruppaner ändert

1 Noch sitzt Otto Ruppaner an seinem Schreibtisch im Köngener Rathaus – von 1. März an wird er auf dem Chefsessel in Leinfelden-Echterdingen Platz nehmen. Foto: /Kerstin Dannath

Köngens Bürgermeister Otto Ruppaner wechselt am 1. März auf den Chefsessel nach Leinfelden-Echterdingen. Was kommt durch den Wechsel auf den 41-Jährigen, die Stadt Leinfelden-Echterdingen und die Gemeinde Köngen zu?











Am Tag nach der Wahl herrschte gleich wieder Business as usual bei Köngens Bürgermeister Otto Ruppaner. Mit 53,3 Prozent hatte sich der 41-Jährige in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt von Leinfelden-Echterdingen gegen Heiko Grieb (46,7 Prozent) durchgesetzt. „Wir haben zwar lang und ausgiebig gefeiert, aber das berufliche Leben geht nahtlos weiter“, bestätigt Ruppaner, der gleich am Abend danach den Köngener Haushalt für 2024 einbringen musste. Über die fast sieben Prozentpunkte Vorsprung auf seinen „starken Mitbewerber“ freue er sich, allerdings hätte er sich eine höhere Wahlbeteiligung – die lag im ersten Wahlgang bei 43,4, im zweiten nur noch bei 39 Prozent – gewünscht.