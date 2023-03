Polizei-Großaufgebot in Esslingen-Zell Polizeikontrollen nach Schusswechseln im Februar

Die Aktion gehört zu einem Maßnahmenpaket der Polizei nach den Schusswechseln in Plochingen und Reichenbach am 25. Februar. Am Dienstagabend war Esslingen-Zell mit einer Großkontrolle an der Reihe.