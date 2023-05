1 Die Westminster Abbey: Zeugin vieler Krönungen im britischen Königshaus. Foto: IMAGO/Daniel Scharinger/IMAGO/Daniel Scharinger

70 Jahre hat Großbritannien keine Krönung mehr erlebt. Am Samstag ist es so weit: Pünktlich um 12 Uhr Ortszeit wird König Charles III. in der Westminster Abbey in London die St.-Edwards-Krone aufs Haupt gedrückt. In unserem royalen Liveblog bleiben Sie stets informiert.

Der Gottesdienst, geleitet vom Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, ist eine Mischung aus Tradition und Moderne: Gekrönt wird nach uraltem, über 1000 Jahre altem Ritual, aber Charles legt Wert darauf, dass die Zeremonie nicht wie von gestern wirkt. Mancher britische Duke muss daheim bleiben, dafür gingen Einladungen an Hunderte von Ehrenamtlichen, sich sich im ganzen Vereinten Königreich sozial engagieren. Vertreter aller Glaubensrichtungen und aller Kulturen haben beim Gottesdienst eine Rolle – eine Hommage an die multikulturelle britische Gesellschaft.

In London herrscht Ausnahmezustand: Hartgesottene Royal-Fans campen schon seit Tagen an der „Royal Mall“, der Prachtstraße der britischen Hauptstadt, um einen guten Blick auf König und Königin zu erhaschen.