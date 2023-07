Schwere Unwetter in Zagreb fordern zwei Tote

1 In Zagreb ist es am Mittwoch zu schweren Unwettern gekommen. Foto: AFP/DENIS LOVROVIC

Über die kroatische Hauptstadt Zagreb sind am Mittwoch schwere Unwetter gezogen. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, acht weitere wurden verletzt.















In der kroatischen Hauptstadt Zagreb sind am Mittwoch bei schweren Unwettern zwei Menschen getötet worden. Orkanartige Böen wehten in den Nachmittagstunden durch die Stadt, rissen Bäume aus, beschädigten Dächer und brachten den Verkehr zum Erliegen, berichtete das kroatische Fernsehen HRT.

Ein 50-jähriger Fußgänger und ein 48-jähriger Autofahrer kamen ums Leben, teilte die Polizei in Zagreb mit. Acht weitere Menschen erlitten Verletzungen, zumeist am Kopf, berichteten Krankenhausärzte.