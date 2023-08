1 Die Polizei regelte den Verkehr am Kreisverkehr im Scharnhauser Park. Foto: SDMG// Schulz

Etliche Besucher der „Flammenden Sterne“ suchten vergeblich nach den Unwetter-Schutzräumen. Das löste nach der Räumung des Platzes wegen des Gewitters am Freitag im Scharnhauser Park Unmut aus.















Mit großen Schildern waren die Unwetter-Schutzräume im Scharnhauser Park während des Feuerwerksfestivals „Flammende Sterne“ am Wochenende ausgewiesen. Als der Platz am Freitag wegen des Gewitters kurz vor dem geplanten Beginn des belgischen Feuerwerks geräumt werden musste, klagten etliche Besucher, dass sie die Räume dennoch nicht fanden. Sie stellten sich unter Hausdächern oder in Tiefgaragen unter. Neben dem Parkchaos auf den Wiesenplätzen verursachte so auch das Sicherheitskonzept einigen Unmut.