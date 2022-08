6 Torbogen als einladende Geste: das neue Musikzentrum Baden-Württemberg in Plochingen Foto: Roland Halbe/Roland Halbe

Die Amateurmusik des Landes hat ein neues Bildungs- und Tagungshaus in Plochingen. Das Stuttgarter Architekturbüro Lederer Ragnarsdóttir Oei setzt der unwirtlichen Lage an den Bahngleisen ein Ensemble von ausgeprägter Harmonie entgegen.















Hinten Lärm, vorne Musik. Mit diesen vier Worten ist die Lage des neuen Musikzentrums Baden-Württemberg in Plochingen exakt umrissen. In unmittelbarer Bahnhofsnähe direkt an den Gleisen hat das Haus seinen Sitz. Wo früher Schrott verrostete und Lagerhallen standen, finden jetzt Amateurorchester und -chöre sowie Musikvereine und Ensembles aus dem Land ideale Probenbedingungen. Vereinsmanager tagen, Seniorenbläser, Dirigenten und Blockflötenklassenleiter schulen sich, und die baden-württembergische Musikvereinsjugend lernt in Workshops dazu.