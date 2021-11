Coronavirus in der Region Stuttgart Starker Anstieg der Coronazahlen in Stuttgarter Kitas und Schulen

Die Corona-Inzidenzen sind in der Region weiter sehr hoch – der Wert in Stuttgart ist der niedrigste. Hier seien die Zuwächse in Kitas und Schulen auffallend, überdies der hohe Anteil der Beschäftigten.