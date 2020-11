Kritik an geringer Kauflaune

1 Ein Bild aus besseren Zeiten: In diesem Jahr mussten die Esslinger Gartentage wegen Corona abgesagt werden und wie es weiter geht, muss sich weisen. Foto: /ulgrin

Was wird aus den beliebten Esslinger Gartentagen, die bis zu 50 000 Besucher zählen? In Corona-Zeiten lässt sich der große Zulauf in der Innenstadt kaum kontrollieren.

Esslingen - Das Coronajahr hat Til Maehr nachdenklich gemacht: Wie werden die Märkte in Zukunft aussehen, wie können die Besucher gelenkt werden und welcher Aufwand ist überhaupt vertretbar, fragt sich der Chef der Eventmanagement-Firma ES-Märkte, der auch in Heilbronn, Ulm, Blaubeuren, Ostfildern und Plochingen als Veranstalter agiert. Seit inzwischen 30 Jahren sorgt der Esslinger mit Ulmer Wurzeln für buntes Treiben in diesen Städten.