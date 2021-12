1 Stolz auf ihr Werk sind Thomas Haisch, Wolfgang, Annette und Gabriel Jaudas sowie Gerd Schwarz (von links). Foto: Ines Rudel

Mit einer großen Krippenlandschaft ermöglicht Wolfgang Jaudas in der Liebfrauenkapelle ein besonderes Erlebnis zur Weihnachtszeit. Der Neuhausener bietet auch Führungen an.















Link kopiert

Neuhausen - Sichtlich amüsiert nimmt Thomas Haisch eine der Figuren aus der Krippenlandschaft in der Liebfrauenkapelle in Neuhausen. „Das bin ich“, verrät der Vorsitzende des Männergesangvereins, der im Chor „Feuchtes Eck“ singt. Der Sänger mit dem Notenblatt, geschnitzt aus Zirbelkiefer, hält die eine Hand lässig in der Hosentasche. Das ist das Markenzeichen des Vereinschefs, der tatkräftig beim Aufbau der Krippenlandschaft in der Kapelle aus dem 15. Jahrhundert geholfen.