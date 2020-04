1 Mehr als 14 Kilogramm Marihuana wurden 2019 aus dem Verkehr gezogen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Karmann

In seiner Kriminalstatistik geht das Polizeipräsidium Reutlingen auch auf die Zahl der Drogentoten ein. Im Jahr 2019 waren es etwas mehr als im Vorjahr.

Kreis Esslingen - Acht Menschen sind im Kreis Esslingen im vergangenen Jahr durch den Konsum von Drogen gestorben. Das geht aus der Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Reutlingen hervor, zu dessen Zuständigkeit der Landkreis zählt. Im Vorjahr starben drei Menschen an Drogenkonsum oder dessen Folgen. Im Durchschnitt waren die Verstorbenen im Jahr 2019 mit 39 Jahren etwas älter als 2018 (31,7 Jahre). Das jüngste Drogenopfer aus dem vergangenen Jahr war 28 Jahre alt, das älteste 60 Jahre.

Die Polizei hat insgesamt mehr als 15 Kilogramm Drogen verschiedenster Arten aus dem Verkehr gezogen. Ganz vorne an Cannabis, davon rund 14 Kilogramm Marihuana und 125,2 Gramm Haschisch. 542,5 Gramm Ecstasy-Tabletten wurden von den Beamten beschlagnahmt, ebenso wie 435,2 Gramm Amphetamine. An Kokain fand die Polizei im Kreis Esslingen 74,2 Gramm. Sieben Portionen LSD wurden ebenfalls ihren Besitzern abgenommen. Außerdem verzeichnet die Polizei 0,3 Gramm Heroin, die beschlagnahmt wurden. Weitere Drogen – so etwa psychoaktive Pilze oder bestimmte Kräutermischungen – wurden in einer Menge von 804,3 Gramm aus dem Verkehr gezogen.