Winnenden: Raubüberfall auf Goldhändler – Polizei sucht Zeugen

6 Die Polizei inspiziert das überfallene Geschäft in Winnenden. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Zwei maskierte Männer haben am Dienstagvormittag in Winnenden einen Goldhändler überfallen. Sie raubten Bargeld aus der Kasse und flüchteten. Die Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren.











Großer Aufruhr am Dienstag in Winnenden und Umgebung: Ein größeres Aufgebot an Polizeikräften durchstöbert die Straßen, ein Polizeihelikopter kreist über der Innenstadt und der Umgebung.

Der Grund für diese umfassenden Aktionen: Unbekannte Täter haben am Vormittag ein Geschäft für Goldankauf an der Waiblinger Straße überfallen. Nach Polizeiangaben betraten gegen 10.30 Uhr zwei maskierte Personen das Geschäft an der ehemaligen Bundesstraße und bedrohten eine Mitarbeiterin mit einer Pistole. Das Duo forderte die Mitarbeiterin auf, den Kassenbestand herauszurücken. Die Frau kam der Anweisung umgehend nach und übergab das Bargeld, woraufhin die beiden Täter das Geschäft verließen und zu Fuß in Richtung Winnender Bahnhof flüchteten.

Fahndung mit Polizeihubschrauber

Die Polizei fahndete zwar über mehrere Stunden in Winnenden, „wir waren mit starken Kräften im Einsatz“, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, „und wir hatten auch einen Polizeihubschrauber hinzugezogen“. Allerdings blieben die Nachforschungen nach den geflüchteten Räubern ohne Erfolg.

Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen von den maskierten Tätern vor: Eine Person trug eine weiße Hose mit schwarzem Stoffbesatz an den Knien sowie eine schwarze Oberbekleidung und einen schwarzen Hoodie. Zudem trug diese Person noch eine schwarze Sporttasche bei sich. Sie war circa 1,85 bis 1,90 Meter groß. Die zweite Person war etwas kleiner, circa 1,80 Meter groß und komplett dunkel gekleidet. Sie trug eine Sporthose und Turnschuhe. „Beide Tatverdächtige waren mutmaßlich männlich“, so der Polizeisprecher.

Hoffnung auf Zeugenhinweise

Die Ermittler hoffen nun auf sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der beiden Verdächtigen beitragen könnten. Die Hinweise werden von der Polizei Winnenden unter Telefon 0 71 95 / 69 40 oder der Kriminalpolizei Waiblingen unter Telefon 0 73 61 / 58 00 entgegengenommen. Insbesondere sind Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge von Bedeutung, die am Dienstagvormittag in Tatortnähe gesehen wurden.