Kriminalität in Stuttgart steigt: Straftaten-Alarm – welche Stadtbezirke besonders auffallen

1 Unterwegs an den Kriminalitätsbrennpunkten der Stadt: Die Stuttgarter Polizei zieht Bilanz. Foto: imago/Deutzmann

Die Kriminalität in Stuttgart ist wieder deutlich höher als in manchen Jahren vor Corona. Besonders zwischen Hauptbahnhof und Rathaus wächst die Sorge über zunehmende Gewalt. Wie sieht es drum herum aus?











Stichprobe am Hauptbahnhof: Am Donnerstag gegen 6.20 Uhr wird ein Pöbler im Bereich Gleis 1 gemeldet, der aggressiv und lautstark die Reisenden anmacht. Der 37-Jährige lässt sich auch von einer Polizeistreife nicht beruhigen. Nach einem Platzverweis kehrt der polizeibekannte Karlsruher bald wieder zurück, wird von einer Streife zur Bahnhofsmission gebracht – doch dort pöbelt er erneut. Um 7.20 Uhr muss er in Polizeigewahrsam genommen werden. Die Quartiere Hauptbahnhof, Klett-Passage, oberer Schlossgarten, Stadtgarten, Altstadt und Rathaus werden als Brennpunkte immer problematischer – und das zeigt sich nun auch in der Kriminalstatistik für 2023, die am Freitag für Stuttgart vorgestellt wurde.