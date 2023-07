1 Wenig einladende Bahnhöfe wie in Mettingen beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl. Es ist nicht die einzige Ecke in Esslingen, die womöglich unsicher macht. Foto: Roberto Bulgrin

Schüsse in Mettingen, eine Handgranate auf eine Trauergemeinde in unmittelbarer Nachbarschaft in Altbach. Die Menschen in Esslingen haben gute Gründe, besorgt zu sein, was ihre Sicherheit betrifft. Was aber sagt die nackte Statistik?















Der Heimat-Check unserer Zeitung hat es nicht zum ersten Mal zu Tage gebracht: Esslinger fühlen sich nicht immer und überall wohl in ihrer Stadt. Sie haben ein mulmiges Gefühl, etwa, wenn sie sich in Bahnhofsgegenden befinden. Bei der Befragung, wie wohl sich Menschen in ihrem Ort fühlen, schneidet der Punkt Sicherheit mittelmäßig ab, doch in einzelnen Kommentaren wird es deutlich, es ist ein heikler Punkt: „Man traut sich abends, nachts nicht mehr alleine aus dem Haus“, schreibt einer der Teilnehmer des Heimat-Checks. Eine andere sagt: „Man hat Angst. Früher hat man das nicht gehabt.“ Was aber sagt die Statistik? Sie sagt: Sicherheitsgefühl und tatsächliche Kriminalstatistik sind zweierlei.